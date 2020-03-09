2020-03-09T06:20:43+03:00
Общество

Из-за снегопадов на кузбасской трассе ограничено движение транспорта

Автомобилистам рекомендовано отказаться от междугородних поездок
Ирина АВТУШКО
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Из-за снегопадов на кузбасской трассе ограничено движение транспорта. Фото: ГИБДД КузбассаИз-за снегопадов на кузбасской трассе ограничено движение транспорта. Фото: ГИБДД Кузбасса
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Из-за неблагоприятных погодных условий на кузбасской трассе временно ограничено движение грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции в воскресенье, 8 марта.

В связи со снегопадами и усилением ветра со стороны Алтайского края по автодороге Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк движение ограничено. Автомобилистам рекомендовано отказаться от междугородних поездок.

«Госавтоинспекция Кемеровской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой заранее выбирать маршрут для движения, а также быть особенно внимательными при движении в плохих погодных условиях», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что в понедельник, 9 марта, в Кузбассе потеплеет до +2 градусов. При этом ожидаются снегопады, метели и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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