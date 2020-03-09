Кузбассовец может лишиться свободы из-за красной икры

9 Март 2020 2020-03-09T06:22:48+03:00

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Житель города Междуреченска из-за шести банок красной икры может лишиться свободы на срок до двух лет. А все потому, что они попали в его руки незаконным способом.

Одна из работниц супермаркета, что находится в Междуреченске, обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил из торгового зала деликатесы. Добычей гурмана стали шесть банок красной икры и две бутылки вермута. В общей сложности сумма ущерба превысила восемь тысяч рублей.

Стражам порядка удалось выйти на след злоумышленника. Оказалось, что он уже не в первый раз совершает преступления. Так, за плечами у междуреченца имеется несколько судимостей. В этот раз и икру, и вермут он продал прохожим.

В настоящее время в отношении подозреваемого дознавателем ОМВД России по городу Междуреченску возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU