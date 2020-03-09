«Всем подъездом надышались»: в Кемерове горела многоэтажка

9 Март 2020 2020-03-09T06:35:48+03:00

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В воскресенье, 8 марта, в одной из кемеровских многоэтажек случился произошел пожар. Здесь горела одна из квартир.

Пожар в одной из квартир многоэтажного дома на улице Радищева в Кемерове попал на фото очевидцев. Они запечатлели два пожарных автомобиля, прибывшие для тушения огня и спасения жильцов дома.

Сигнал о том, что в одной из квартир на Радищева, 14, начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 14.46. для того, чтобы справиться с возгоранием, сотрудникам МЧС потребовалось семь минут, и уже в 14.53 пожар был потушен силами четырех человек и двух единиц техники.

- Уснули с сигаретой. Сгорел диван, - такую версию возникновения пожара сообщил один из очевидцев. - Все живы, весь подъезд надышался гарью.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU