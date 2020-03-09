2020-03-09T07:55:08+03:00
Общество

Хозяев собачки в двух ошейниках разыскивают в Новокузнецке

Пес очень скучает и отказывается от еды
Екатерина РОМАНОВА
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Хозяев собачки в двух ошейниках разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: Виктор Великосельский.Хозяев собачки в двух ошейниках разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: Виктор Великосельский.
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Новокузнечанин нашел в подъезде дома таксу в двух ошейниках и сейчас срочно разыскивает ее хозяев.

Одинока такса вечером 8 марта сидела в подъезде одного из многоэтажных дома в Заводском районе. Пес явно домашний – чистый, ухоженный, даже два ошейника имеются – один обычный, а другой – с бусинами-стразами. Сколько времени пес провел в подъезде – пока не известно. Сейчас он нашел временный приют в квартире одного из местных жителей.

- Пес сидел в подъезде дома №2 по улице 13-й микрорайон. Когда мы его увидели, было очевидно, что сидит уже давно. При этом собака ухоженная, упитанная, видно, что не голодал и жил в любящей семье, - рассказал Виктор Великосельский, мужчина, временно приютивший пса.

Собака скучает по хозяевам, отказывается от еды. При этом идет на контакт.

- Хозяева, отзовитесь! Мой телефон 8-951-189-099-06, - обращается Виктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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