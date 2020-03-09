2020-03-09T08:40:22+03:00
Происшествия

Замерзший новокузнечанин в поисках тепла вломился в чужой дом

Мужчина ногой выбил дверь в чужое жилище
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Замерзший новокузнечанин в поисках тепла вломился в чужой дом. ФОТО: city-nЗамерзший новокузнечанин в поисках тепла вломился в чужой дом. ФОТО: city-n
Изменить размер текста:

Один из жителей Новокузнецка пришел в гости к брату, а того не оказалось дома. Горожанин замерз, и, чтобы согреться, ворвался в чужой дом.

Эта история случилась в январе 2020 года. 38-летний новокузнечанин приехал в гости к своему брату в частный сектор Орджоникидзевского района. Мужчина заранее не сообщил о визите, а когда не застал брата дома, не смог с ним связаться: в этом месте не работает мобильная связь.

Новокузнечанин замерз, ожидая кузена, стал искать, где согреться. Он решил зайти к соседям, которых, как мужчине было точно известно, дома не было.

- Мужчина несколько раз пнул входную дверь, выбил замок, зашел в одну из комнат и пробыл там примерно час. Затем вернулся к дому брата. Тот оказался на месте и приютил родственника. Позже гость, не вдаваясь в подробности, рассказал кузену о совершенном взломе, – цитирует Сити-н слова Филиппа Фоминского, следователя по особо важным делам СО по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области.

Соседи обнаружили сломанную дверь через несколько дней, когда приехали проверить пустующий дом. Установить личность злоумышленника удалось быстро. Когда участковый зашел к брату злоумышленника, чтобы узнать, не видел ли тот чего-либо подозрительного, мужчина сразу понял, о ком идет речь и не стал покрывать родственника.

Замерзший новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела о незаконном проникновении в жилище. Ему грозит арест до трех месяцев или исправительные работы. Впрочем, судимость для мужчины будет не первой: он уже отбывал наказания за незаконное проникновение в жилище, убийство и кражу. А в настоящее время злоупотребляет спиртным и склонен к тунеядству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30 человек эвакуировано из-за утечки хлорсодержащей жидкости в кемеровском бассейне
Замерзший новокузнечанин в поисках тепла вломился в чужой дом
Хозяев собачки в двух ошейниках разыскивают в Новокузнецке
«Всем подъездом надышались»: в Кемерове горела многоэтажка
Кузбассовец может лишиться свободы из-за красной икры
Из-за снегопадов на кузбасской трассе ограничено движение транспорта
Кемеровский суд вынес приговор сбившему 13-летнего школьника водителю
В Ленинске-Кузнецком рухнула крыша пятиэтажного дома: проверка слуха
Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе
Фонд соцстраха предупреждает кузбассовцев о письмах мошенников
В Кузбассе инспекторы ГИБДД спасли из пожара пятерых человек
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +2 градусов
В Кузбассе лыжники поздравили женщин с 8 марта огненным заездом
Кузбассовцам бесплатно покажут новинки российской анимации
Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Международным женским днем
Волейболисты «Кузбасса» одержали победу в последней игре регулярного чемпионата России
В Юрге прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Новокузнечане простятся с известным в городе врачом
Горящий автомобиль в кузбасском городе попал на видео
«Кина не будет»: в Кемерове выставили на продажу кинотеатр «Москва»
Торговец пивом из Новокузнецка сэкономил на налогах 443 миллиона рублей
Ветреным и ледяным будет Международный женский день в Кузбассе
Больше миллиона туристов побывало в Горной Шории с начала зимы
Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове
Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Новокузнецке
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» с рекордно низкой ставкой купона 6,2 процента