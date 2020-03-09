Замерзший новокузнечанин в поисках тепла вломился в чужой дом

9 Март 2020 2020-03-09T08:40:22+03:00

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Один из жителей Новокузнецка пришел в гости к брату, а того не оказалось дома. Горожанин замерз, и, чтобы согреться, ворвался в чужой дом.

Эта история случилась в январе 2020 года. 38-летний новокузнечанин приехал в гости к своему брату в частный сектор Орджоникидзевского района. Мужчина заранее не сообщил о визите, а когда не застал брата дома, не смог с ним связаться: в этом месте не работает мобильная связь.

Новокузнечанин замерз, ожидая кузена, стал искать, где согреться. Он решил зайти к соседям, которых, как мужчине было точно известно, дома не было.

- Мужчина несколько раз пнул входную дверь, выбил замок, зашел в одну из комнат и пробыл там примерно час. Затем вернулся к дому брата. Тот оказался на месте и приютил родственника. Позже гость, не вдаваясь в подробности, рассказал кузену о совершенном взломе, – цитирует Сити-н слова Филиппа Фоминского, следователя по особо важным делам СО по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области.

Соседи обнаружили сломанную дверь через несколько дней, когда приехали проверить пустующий дом. Установить личность злоумышленника удалось быстро. Когда участковый зашел к брату злоумышленника, чтобы узнать, не видел ли тот чего-либо подозрительного, мужчина сразу понял, о ком идет речь и не стал покрывать родственника.

Замерзший новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела о незаконном проникновении в жилище. Ему грозит арест до трех месяцев или исправительные работы. Впрочем, судимость для мужчины будет не первой: он уже отбывал наказания за незаконное проникновение в жилище, убийство и кражу. А в настоящее время злоупотребляет спиртным и склонен к тунеядству.

ИСТОЧНИК KP.RU