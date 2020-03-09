90-летняя работающая пенсионерка живет в кузбасском городе

9 Март 2020 2020-03-09T13:59:30+03:00

Всего же после выхода на пенсию 118 тысяч женщин продолжают работать в Кузбассе

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После ухода на заслуженный отдых далеко не все женщины принимают решение прекратить трудовую деятельность. Так, в Кузбассе живет пенсионерка, которая и в 90 лет продолжает работать.

Сегодня в Кузбассе живет 543 тысячи женщин, которые получают пенсию. 78 тысяч из них вышли на пенсию досрочно, остальные 496 тысяч женщин получают страховую пенсию по старости. Однако далеко не все из них прекратили работать. Так, 118 тысяч представительниц прекрасного пола по-прежнему трудятся на предприятиях и в компаниях Кузбасса. А самой пожилой работающей пенсионерке, по данным на декабрь 2019 года, исполнилось 90 лет! Такие данные приводит Кемеровское отделение ПФР России.

К слову, сейчас в Кузбассе живет 9730 человек, достигших 90-летнего возраста, при этом 8002 из них - женщины. 100-летний рубеж переступили девять женщин. Самая же старейшая жительница Кузбасса родилась в 1914 году.

ИСТОЧНИК KP.RU