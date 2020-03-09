9 Март 2020 2020-03-09T14:02:31+03:00

Во вторник в Кузбассе будет снежно и скользко Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Первый рабочий день короткой недели будет снежным и ветреным. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на 10 марта ожидается от -3 до -8 градусов, при этом местами температура воздуха может опускаться до -13. Пройдет небольшой снег, ожидаются метели и гололедица. Порывы западного ветра ночью могут достигать 18 метров в секунду. В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до отметок в -5… -7 градусов.

Днем в Кузбасс придет относительное весеннее тепло. Местами воздух прогреется до +1 градуса, нижний же предел дневной температуры воздуха - четыре градуса мороза. В Кемерове синоптики прогнозируют от ноля до -2. В течение дня будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег, а скорость западного ветра не превысит 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU