2020-03-09T14:02:31+03:00
Общество

Во вторник в Кузбассе будет снежно и скользко

Синоптики дали прогноз на 10 марта
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Во вторник в Кузбассе будет снежно и скользкоВо вторник в Кузбассе будет снежно и скользкоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Первый рабочий день короткой недели будет снежным и ветреным. Об этом сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на 10 марта ожидается от -3 до -8 градусов, при этом местами температура воздуха может опускаться до -13. Пройдет небольшой снег, ожидаются метели и гололедица. Порывы западного ветра ночью могут достигать 18 метров в секунду. В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до отметок в -5… -7 градусов.

Днем в Кузбасс придет относительное весеннее тепло. Местами воздух прогреется до +1 градуса, нижний же предел дневной температуры воздуха - четыре градуса мороза. В Кемерове синоптики прогнозируют от ноля до -2. В течение дня будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег, а скорость западного ветра не превысит 7-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Кемерово - Новосибирск столкнулись внедорожник и микроавтобус
Во вторник в Кузбассе будет снежно и скользко
90-летняя работающая пенсионерка живет в кузбасском городе
Отравление не подтвердилось: госпитализированных из бассейна в Кемерове выписали из больницы
Замерзший новокузнечанин в поисках тепла вломился в чужой дом
Хозяев собачки в двух ошейниках разыскивают в Новокузнецке
«Всем подъездом надышались»: в Кемерове горела многоэтажка
Кузбассовец может лишиться свободы из-за красной икры
Из-за снегопадов на кузбасской трассе ограничено движение транспорта
Кемеровский суд вынес приговор сбившему 13-летнего школьника водителю
В Ленинске-Кузнецком рухнула крыша пятиэтажного дома: проверка слуха
Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе
Фонд соцстраха предупреждает кузбассовцев о письмах мошенников
В Кузбассе инспекторы ГИБДД спасли из пожара пятерых человек
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +2 градусов
В Кузбассе лыжники поздравили женщин с 8 марта огненным заездом
Кузбассовцам бесплатно покажут новинки российской анимации
Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с Международным женским днем
Волейболисты «Кузбасса» одержали победу в последней игре регулярного чемпионата России
В Юрге прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Новокузнечане простятся с известным в городе врачом
Горящий автомобиль в кузбасском городе попал на видео
«Кина не будет»: в Кемерове выставили на продажу кинотеатр «Москва»
Торговец пивом из Новокузнецка сэкономил на налогах 443 миллиона рублей
Ветреным и ледяным будет Международный женский день в Кузбассе
Больше миллиона туристов побывало в Горной Шории с начала зимы
Военный оркестр сыграл для женщин-ветеранов в Кемерове
Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Новокузнецке
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» с рекордно низкой ставкой купона 6,2 процента