На трассе Кемерово - Новосибирск столкнулись внедорожник и микроавтобус
На автодороге, соединяющей Кузбасс с Новосибирской областью, произошло ДТП. Здесь столкнулись внедорожник и микроавтобус.
На трассе «Кемерово – Новосибирск» столкнулись внедорожник и микроавтобус.Видео: vk.com, "ДТП Ленинск-Кузнецкий"
Видео, на котором очевидцы запечатлели последствия ДТП, появилось в одном из пабликов. Камера зафиксировала два разбитых автомобиля. Кроссовер Nissan X-Trail получил серьезные повреждения: у него замяло двери, оказалось разбитым лобовое стекло, деформированы крыша, крылья, капот. Кроме того, автомобиль лишился передних колес. У микроавтобуса также серьезные повреждения.
На автодороге из-за ДТП было затруднено движение. На месте ДТП работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Информации о возможных пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU