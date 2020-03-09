2020-03-09T14:05:44+03:00
Происшествия

На трассе Кемерово - Новосибирск столкнулись внедорожник и микроавтобус

Последствия ДТП попали на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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На трассе «Кемерово – Новосибирск» столкнулись внедорожник и микроавтобус. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Ленинск-Кузнецкий"На трассе «Кемерово – Новосибирск» столкнулись внедорожник и микроавтобус. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Ленинск-Кузнецкий"
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На автодороге, соединяющей Кузбасс с Новосибирской областью, произошло ДТП. Здесь столкнулись внедорожник и микроавтобус.

На трассе «Кемерово – Новосибирск» столкнулись внедорожник и микроавтобус.Видео: vk.com, "ДТП Ленинск-Кузнецкий"

Видео, на котором очевидцы запечатлели последствия ДТП, появилось в одном из пабликов. Камера зафиксировала два разбитых автомобиля. Кроссовер Nissan X-Trail получил серьезные повреждения: у него замяло двери, оказалось разбитым лобовое стекло, деформированы крыша, крылья, капот. Кроме того, автомобиль лишился передних колес. У микроавтобуса также серьезные повреждения.

На автодороге из-за ДТП было затруднено движение. На месте ДТП работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Информации о возможных пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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