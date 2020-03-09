2020-03-09T15:12:52+03:00
Происшествия

Автомобили столкнулись на «тещином языке» в Анжеро-Судженске

В сети появилось видео с места происшествия
Екатерина РОМАНОВА
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Несколько автомобилей столкнулись на «тещином языке» в Анжеро-Судженске. ФОТО: Егор Дроздов.Несколько автомобилей столкнулись на «тещином языке» в Анжеро-Судженске. ФОТО: Егор Дроздов.
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Сразу несколько автомобилей столкнулись на одной из улиц Анжеро-Судженска. ДТП произошло в месте, которое местные жители. Называют «тещиным языком».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Кемсеть днем 9 марта. Очевидцы отмечают, что несколько автомобилей не смогли поделить проезжую часть и столкнулись на дороге, которую местные жители называют «тещиным языком».

На фотографиях и видео, которые сделали очевидцы после ДТП, видно, что один из автомобилей после столкновения вынесло на обочину, прямо в большой сугроб. По словам очевидцев, у одного из участников ДТП пострадал не только автомобиль: мужчина серьезно травмировал ногу. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали врачи скорой помощи, которые работали на месте аварии.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и ДТП и степень вины каждого из его участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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