Автомобили столкнулись на «тещином языке» в Анжеро-Судженске
Сразу несколько автомобилей столкнулись на одной из улиц Анжеро-Судженска. ДТП произошло в месте, которое местные жители. Называют «тещиным языком».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Кемсеть днем 9 марта. Очевидцы отмечают, что несколько автомобилей не смогли поделить проезжую часть и столкнулись на дороге, которую местные жители называют «тещиным языком».
На фотографиях и видео, которые сделали очевидцы после ДТП, видно, что один из автомобилей после столкновения вынесло на обочину, прямо в большой сугроб. По словам очевидцев, у одного из участников ДТП пострадал не только автомобиль: мужчина серьезно травмировал ногу. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали врачи скорой помощи, которые работали на месте аварии.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и ДТП и степень вины каждого из его участников.
ИСТОЧНИК KP.RU