До +4 градусов ожидается в Кузбассе на наступившей неделе

9 Март 2020 2020-03-09T15:37:03+03:00

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В ближайшие дни в Кузбассе будет относительно тепло и снежно. А в конце недели столбики термометров покажут плюсовые отметки.

Во вторник, 10 марта, днем в Кузбассе ожидается от -4 до -1 градуса. Утро будет снежным и ветреным, возможен гололед. Но уже к концу дня юго-западный ветер стихнет, а на юге региона даже может появиться солнце. Ночью, по данным Гисметео, столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов.

В среду в первой половине дня будет пасмурно, однако вероятность осадков на территории Кузбасса невелика. Воздух прогреется до -5…-2 градусов, а к вечеру небо начнет проясняться, зато температура воздуха понизится до -7…-11 градусов.

В четверг, 12 марта, местами пройдет снег, а температура воздуха составит -3…-1 градус. Юго-западный ветер будет менять направление на южное, а его порывы будут достигать 9-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -3…-7 градусов. Зато уже на следующий день, в пятницу, 13 марта, в Кузбасс придет тепло. Ожидается от 0 до +4 градусов и ясное небо. Южный ветер при порывах может достигать 5-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU