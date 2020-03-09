В Новокузнецке из-за непогоды перекрыли автодорогу
Вечером 9 марта в Новокузнецке из-за непогоды перекрыли дорогу. Ограничение движения будет действовать на автодороге между Кузнецким и Заводским районами.
О том, что на автодороге, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы будет действовать ограничение, сообщает Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города Новокузнецк. Ограничение вводится из-за неблагоприятных погодных условий и будет действовать с 21.00 9 марта до 09.00 10 марта.
- Автолюбителям необходимо выбирать другие маршруты движения, - сообщает оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы со ссылкой на УДКХиБ города Новокузнецк.
Напомним, в ночь с 9 на 10 марта в Кузбассе ожидается от трех до восьми градусов мороза, местами – до -13, а также западный ветер с порывами до 18 метров в секунду снег. Ночью синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют метели и гололедицу на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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