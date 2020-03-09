2020-03-09T16:59:29+03:00
Происшествия

В Новокузнецке из-за непогоды перекрыли автодорогу

Ограничение будет действовать до 10 марта
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке из-за непогоды перекрыли автодорогуВ Новокузнецке из-за непогоды перекрыли автодорогуФото: Олег УКЛАДОВ
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Вечером 9 марта в Новокузнецке из-за непогоды перекрыли дорогу. Ограничение движения будет действовать на автодороге между Кузнецким и Заводским районами.

О том, что на автодороге, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы будет действовать ограничение, сообщает Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города Новокузнецк. Ограничение вводится из-за неблагоприятных погодных условий и будет действовать с 21.00 9 марта до 09.00 10 марта.

- Автолюбителям необходимо выбирать другие маршруты движения, - сообщает оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы со ссылкой на УДКХиБ города Новокузнецк.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта в Кузбассе ожидается от трех до восьми градусов мороза, местами – до -13, а также западный ветер с порывами до 18 метров в секунду снег. Ночью синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют метели и гололедицу на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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