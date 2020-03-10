10 Март 2020 2020-03-10T03:22:22+03:00

Двое взрослых и подросток пострадали в массовом ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Аварийка42"

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Массовое ДТП случилось в кузбасском городе в воскресенье, 9 марта. Здесь столкнулись сразу три автомобиля. При этом пострадали люди и светофор.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня на улице Копровой неподалеку от дома №17. Уже известно, что водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по улице Копровой со стороны улицы Крупской. Водитель автомобиля не посчитал нужным ехать с адекватной скоростью и столкнулся с попутным автомобилем Nissan NV200 Vanette.

После столкновения Nissan отбросило на полосу встречного движения, и там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В это же время водитель первого автомобиля, Volkswagen Passat, совершил наезд на опору дорожного знака.

Двое взрослых и подросток пострадали в массовом ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Инцидент Полысаево".

- В результате ДТП травмировано три участника дорожного движения: водитель Фольксвагена, водитель ВАЗ-2115 и его несовершеннолетний пассажир, - сообщает подробности ДТП пресс-служба областной Госавтоинспекции. - Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. 35-летний водитель Фольксваген Пассат отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают автолюбителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения, учитывать погодные условия. И ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU