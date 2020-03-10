Новый компьютер и 67 тысяч отсудила жительница Кузбасса у магазина

10 Март 2020 2020-03-10T05:38:29+03:00

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Жительнице Мариинска пришлось добиваться справедливости в суде. Она вернула в магазин неисправный ноутбук, а продавец, вместо того что обменять или вернуть деньги, потерял его.

В конце марта 2019 года жительница Мариинска купила в одном из магазинов крупной сети ноутбук HP Omen 15-ce044ur. Стоил он немало - 75 тысяч рублей, но качества оказался невысокого. Очень скоро стали проявляться неисправности: постоянный перегрев и отключение. В конце концов ноутбук сломался.

Вместе с ноутбуком и гарантийным талоном горожанка пришла в салон и попросила обменять некачественный ноутбук. Компьютер у нее забрали, а вот технику на подмену не предоставили: продавец заверил, что для этого не надо писать заявление. Женщина вновь и вновь обращалась в магазин, однако ни ноутбука на подмену, ни собственного она так и не увидела. А позже оказалось, что ее ноутбук где-то потеряли. В октябре 2019 года представители торговой сети заявили, что товар заменить готовы, а вот выплачивать неустойку - 26 тысяч рублей, которые потребовала женщина, - отказались.

Тогда горожанка обратилась в суд. Как сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, теперь продавец должен будет не только в течение 10 дней заменить пропавший ноутбук на новый, но и выплатить 67,5 тысячи рублей. Из них 40 тысяч - неустойка, 5 тысяч - компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя в размере 22,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU