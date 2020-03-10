2020-03-10T05:57:58+03:00
Общество

Успели: добровольные пожарные в Кузбассе спасли дом от пожара

Они не дали огню распространиться на большей площади
Екатерина РОМАНОВА
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Успели: добровольные пожарные в Кузбассе спасли дом от пожара. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской областиУспели: добровольные пожарные в Кузбассе спасли дом от пожара. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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В понедельник, 9 марта, добровольные пожарные в Топках предотвратили крупный пожар. Они вовремя успели на место ЧП.

Сигнал о том, что в частной надворной постройке на улице Лесной в Топках начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 15.53. До места ЧП пожарным нужно было проделать неблизкий путь, поэтому сигнал одновременно с профессионалами получили и добровольные пожарные. Сотрудники МЧС еще спешили по вызову, когда добровольцы прибыли на пожар.

- На момент прибытия первого подразделения горела одна из стен постройки. Добровольцы до приезда профессиональных пожарных локализовали и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться на большую площадь, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Прибывшие на место пожарные провели проливку конструкций.

Ликвидировать пожар удалось в 16.06. Благодаря слаженным действиям добровольцев и профессионалов удалось избежать масштабного ЧП. В результате пожара пострадала лишь стена постройки: она обгорела снаружи на площади два квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало - прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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