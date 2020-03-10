Бассейн с опасными бактериями работал в кузбасском детском саду

10 Март 2020 2020-03-10T06:25:48+03:00

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В течение 30 дней в одном из детских садов Междуреченска не будет работать бассейн. Его закрыли из-за существенного превышения нормы содержания опасных бактерий в воде.

Воспитанники детского сада в городе Междуреченске в течение 30 дней не смогут посещать уроки плавания в бассейне, что при детском саде. Специалисты регионального Роспотребнадзора во время одной из проверок установили, что вода в нем не соответствует требованиям качества и безопасности по микробиологическим показателям. Как оказалось, количество опасных колиформных бактерий на поверхности воды превышает норму в 35,3 раза, а на глубине - в 33,3 раза.

- Так как загрязненная вода угрожает здоровью детей, суд признал детсад виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU