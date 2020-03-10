Бассейн с опасными бактериями работал в кузбасском детском саду
В течение 30 дней в одном из детских садов Междуреченска не будет работать бассейн. Его закрыли из-за существенного превышения нормы содержания опасных бактерий в воде.
Воспитанники детского сада в городе Междуреченске в течение 30 дней не смогут посещать уроки плавания в бассейне, что при детском саде. Специалисты регионального Роспотребнадзора во время одной из проверок установили, что вода в нем не соответствует требованиям качества и безопасности по микробиологическим показателям. Как оказалось, количество опасных колиформных бактерий на поверхности воды превышает норму в 35,3 раза, а на глубине - в 33,3 раза.
- Так как загрязненная вода угрожает здоровью детей, суд признал детсад виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU