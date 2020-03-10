2020-03-10T07:18:45+03:00
Происшествия

Повреждение квартальной теплосети произошло в Кемерове

Коммунальщики ищут точное место повреждения
Екатерина РОМАНОВА
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Повреждение квартальной теплосети произошло в КемеровеПовреждение квартальной теплосети произошло в КемеровеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Утром 10 марта жители нескольких домов на проспекте Ленина были обеспокоены. Из колодцев идет пар, а во двор съезжается спецтехника. Как оказалось, здесь произошло повреждение квартальной теплосети.

С утра 10 марта жители домов № 47 и № 49 на проспекте Ленина обратили внимание на то, что из колодцев, расположенных во дворе, поднимается пар. Решив, что случилась какая-то авария, они обратились в коммунальные службы. Вскоре во двор прибыла спецтехника, а мужчины в спецовках принялись ходить по большому двору, сверяясь с планами.

К месту ЧП приехала спецтехника. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

К месту ЧП приехала спецтехника.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Как оказалось, здесь действительно произошло ЧП квартального значения.

- В районе этих домов произошло повреждение квартальной теплосети диаметром 108 миллиметров. Последствия этого повреждения - парение из люков тепловых камер, - сообщили в пресс-службе СГК. - Сейчас на месте работают ремонтно-аварийные бригады. Специалисты в ближайшее время должны установить точное место повреждения теплосети и лишь после этого приступят к вскрытию грунта и ремонтным работам. На настоящий момент ограничений в подаче тепла или горячей воды нет.

До конца дня повреждение будет устранено. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

До конца дня повреждение будет устранено.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Также в компании отметили, что все ремонтные работы будут завершены в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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