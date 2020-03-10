Из-за мусора в Новокузнецке загорелся торговый центр
По сигналу тревоги выезжали новокузнецкие пожарные 9 марта к одному из торговых центров города. Здесь в выходной день полыхал пожар.
Из-за мусора в Новокузнецке загорелся торговый центр.Видео: city-n.ru
В выходной день в Новокузнецке, в одном из торговых центров случился пожар. Точнее, не в самом здании, а рядом с ним. То, как разгорается огонь рядом с ТЦ «Комета», что на улице Павловского, и как его пытаются потушить, снял на видео один из очевидцев. Позже оказалось, что виной всему неосторожное обращение с огнем.
- На момент прибытия первого подразделения рядом с торговым центром открытым пламенем горел мусор на площади пять квадратных метров, - сообщили подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Также горела обшивка стены здания на площади 10 квадратных метров.
По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал. А причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU