2020-03-10T09:18:56+03:00
Происшествия

Ревнивый садист забил подругу до смерти в Киселевске

Мужчина хотел причинить жертве как можно больше боли
Екатерина РОМАНОВА
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Ревнивый садист забил подругу до смерти в КиселевскеРевнивый садист забил подругу до смерти в КиселевскеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Ревность, алкоголь и садистские наклонности 28-летнего жителя Киселевска привели к смерти его подруги. Мужчина издевался над возлюбленной, а потом размозжил ей голову.

28-летний житель Киселевска застал свою возлюбленную за тем, что она в компании незнакомых ему мужчин распивала спиртное. Молодого человека это сильно задело, он испытал острый приступ ревности и решил проучить подругу. Однако не стал возмущаться и кричать, а попросту ударил возлюбленную. Потом - еще раз, и еще. Позже эксперты подсчитают: ногами и руками садист нанес не менее 68 ударов по голове, туловищу и другим частям тела. При этом он старался бить так, чтобы причинить ей как можно больше боли. В конце концов ревнивец устал бить подругу. Он взял старый тяжелый телевизор и бросил его на голову лежавшей на полу женщины. Она скончалась на месте.

Ревнивого садиста задержали и доказали его причастность к преступлению. А вот сам он своей вины в преднамеренном убийстве не признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных.

- Слушания по делу должны состояться в Кемеровском областном суде, - цитирует city-n сообщение СО по городу Киселевску СУ СК РФ Кемеровской области. - Обвиняемый имеет отрицательную характеристику и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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