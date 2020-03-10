Ошпаренного кипятком младенца санавиацией доставили в Новокузнецк

10 Март 2020 2020-03-10T09:17:07+03:00

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Оставленная кружка с кипятком привела к несчастному случаю. Ее случайно опрокинул на себя 9-месячный ребенок.

Чрезвычайное происшествие произошло в Таштагольском районе. Здесь 9-месячный ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком. О несчастном случае сообщает пресс-служба Таштагольского района. Известно, что мальчика доставили в травмпункт Таштагола, где врачи диагностировали ему ожоги лица и туловища 1-й и 2-й степени.

- Ребенка доставили автомобилем санавиации в больницу Новокузнецка, - сообщили в пресс-службе кузбасского Центра медицины катастроф. - Сейчас мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает.

Ребенок - под наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU