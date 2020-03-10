2020-03-10T09:43:42+03:00
Происшествия

Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжение

Аварию обещают устранить в течение дня
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжениеИз-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжениеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В нескольких кемеровских домах в ближайшее время могут немного остыть батареи. Из-за повреждения на квартальной теплосети на проспекте Ленина ограничат теплоснабжение.

Повреждение произошло на квартальной теплосети диаметром 108 миллиметров в районе дома № 49 по по проспекту Ленина утром 10 марта. Специалисты уже установили место повреждения и начали ремонтные работы. На первом этапе им предстоит вскрыть грунт и лишь потом устранить повреждение. В течение этого времени в близлежащих домах будет ограничено теплоснабжение.

- Под ограничение попадают три жилых дома и детский сад, - сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. - Тепло будет подаваться по резервной схеме, горячая вода - сохраняется.

Все ремонтные работы специалисты обещают завершить в течение рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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