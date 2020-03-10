Трое кузбассовцев избили полицейского и вынудили открыть стрельбу

10 Март 2020 2020-03-10T09:24:34+03:00

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Желание избежать наказания печально закончилось для троих жителей Промышленного района. Они нарушили ПДД и избили полицейского. Остановить мужчин смог лишь выстрел.

В декабре 2019 года инспекторы ДПС патрулировали улицы в Промышленновском районе. Они остановили автомобиль, в котором находились трое мужчин – 25, 26 и 30-ти лет. Водитель одного из остановленных автомобилей был нетрезв, и ему не понравилось то, что сотрудник полиции стал составлять на него протокол. Мужчина решил убежать от инспекторов, и тогда один из них попытался его догнать.

В это время товарищи нарушителя, сидевшие в салоне его автомобиля, решили помочь приятелю и стали догонять полицейского. А когда догнали, принялись втроем избивать его руками и ногами. Остановить беспредел смог напарник инспектора: он выстрелил из табельного оружия в воздух.

Потом на место конфликта приехал наряд полиции и скорая помощь. Потерпевшего инспектора осмотрели врачи, а в отношении троих дебоширов возбуждено уголовное дело.

- По ходатайству следователя 26- и 30-летнему мужчинам, которые уже имели судимости, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU