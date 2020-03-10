Счет с выгодой от Кемеровского филиала Россельхозбанка

10 Март 2020 2020-03-10T10:16:29+03:00

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С 25 июля прошлого года банк запустил акцию «Счёт с выгодой», которая позволяет новому клиенту открыть в Россельхозбанке расчётный счёт и получить возможность ведения счёта в течение трёх месяцев совершенно бесплатно. В течение этого периода клиент может абсолютно бесплатно осуществлять платежи в любые другие банки в рамках дистанционно банковского обслуживания. Акция «Счёт с выгодой» будет действовать до 25 июля 2020 года. Клиент получает возможность оформить корпоративную банковскую карту в течение этих трёх льготных месяцев на 1 год с бесплатным обслуживанием.

-Также с 1 февраля текущего года РСХБ запустил акцию «Кэшбэк по корпоративной карте». Для участия в этой акции нужно зарегистрироваться в системе ДБВ и провести в месяц платежей не менее чем на 15 тысяч рублей. На всю потраченную сумму клиент получает кэшбэк 0,5% безлимит, то есть, нет никаких ограничений, и чем больше сумма платежей по карте, тем больше кэшбэк. Банк не стоит на месте, постоянно развивается, создаёт новые акции и продукты, - отмечает исполнительный директор Кемеровского филиала АО Россельхозбанк» Ирина Щеглова.

Партнерский материал