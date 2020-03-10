2020-03-10T10:21:02+03:00
Происшествия

Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свидании

Женщина сняла квартиру для встречи с незнакомцем и стала жертвой преступления
Екатерина РОМАНОВА
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Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свиданииНож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свиданииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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22-летняя новокузнечанка в интернете познакомилась с мужчиной. Увы, длительных отношений не получилось: мужчина оказался пожилым рецидивистом и с ножом в руках напал на нее.

Молодая новокузнечанка мечтала о простом женском счастье, когда увидела на сайте знакомств анкету 31-летнего мужчины. Между ними завязалось виртуальное общение, которое очень быстро переросло в желание встретиться. Горожанка решила, что не хочет пускать нового знакомого к себе домой и сняла квартиру на сутки. В условленное время в дверь постучался кавалер. Когда женщина открыла дверь, вместо молодого человека она увидела пожилошл мужчину, у которого вместо цветов в руках был нож. Новоиспеченный знакомый забрал у несостоявшейся подруги телефон и 5,2 тысячи рублей, а потом скрылся. В общей сложности ущерб составил 14 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали обидчика новокузнечанки. Им оказался 55-летний не раз судимый за кражи, разбои и причинение телесных повреждений горожанин. Мобильный телефон изъяли во время обыска в его квартире и вернули новокузнечанке. Сам же рецидивист в очередной раз может лишиться свободы – на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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