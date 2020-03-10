2020-03-10T10:45:32+03:00
Происшествия

Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком

Его целью было ограбление
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молоткомКузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молоткомФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Кемеровский суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Топкинского района. Мужчина избил знакомую молотком и ограбил.

О произошедшем полицейским рассказала сама 37-летняя потерпевшая. Со слов женщины, вечером к ней пришел знакомый, с которым они раньше пересекались в общей компании. Неожиданно визитер достал молоток и нанес ей не менее 18 ударов по разным частям тела. Также он потребовал отдать деньги и ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, женщина выполнила просьбу. В итоге добычей рецидивиста стати три мобильных телефона, ноутбук, золотые украшения и наличность. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Во время розыска налетчик был задержан. Как выяснилось, молоток он приобрел в магазине специально и отправился с ним к кемеровчанке, чтобы похитить дорогостоящие вещи. Ноутбук он сдал в ломбард, мобильные телефоны оставил на хранение у знакомого, а часть денег потратил.

-Суд приговорил преступника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взысканы более 8000 рублей в качестве компенсации материального ущерба и более 40 тысяч рублей – в качестве компенсации морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РСХБ в Кузбассе предлагает памятные и инвестиционные монеты
Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком
Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свидании
Счет с выгодой от Кемеровского филиала Россельхозбанка
Трое кузбассовцев избили полицейского и вынудили открыть стрельбу
Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжение
Ошпаренного кипятком младенца санавиацией доставили в Новокузнецк
Ревнивый садист забил подругу до смерти в Киселевске
Из-за мусора в Новокузнецке загорелся торговый центр
Повреждение квартальной теплосети произошло в Кемерове
Бассейн с опасными бактериями работал в кузбасском детском саду
Успели: добровольные пожарные в Кузбассе спасли дом от пожара
Новый компьютер и 67 тысяч отсудила жительница Кузбасса у магазина
Три машины и светофор пострадали в массовом ДТП в Кузбассе
В Новокузнецке из-за непогоды перекрыли автодорогу
До +4 градусов ожидается в Кузбассе на наступившей неделе
Автомобили столкнулись на «тещином языке» в Анжеро-Судженске
На трассе Кемерово - Новосибирск столкнулись внедорожник и микроавтобус
В первый рабочий день в Кузбассе будет снежно и скользко
90-летняя работающая пенсионерка живет в кузбасском городе
Отравление не подтвердилось: госпитализированных из бассейна в Кемерове выписали из больницы
Замерзший новокузнечанин в поисках тепла вломился в чужой дом
Хозяев собачки в двух ошейниках разыскивают в Новокузнецке
«Всем подъездом надышались»: в Кемерове горела многоэтажка
Кузбассовец может лишиться свободы из-за красной икры
Из-за снегопадов на кузбасской трассе ограничено движение транспорта