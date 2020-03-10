Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком

10 Март 2020 2020-03-10T10:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровский суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Топкинского района. Мужчина избил знакомую молотком и ограбил.

О произошедшем полицейским рассказала сама 37-летняя потерпевшая. Со слов женщины, вечером к ней пришел знакомый, с которым они раньше пересекались в общей компании. Неожиданно визитер достал молоток и нанес ей не менее 18 ударов по разным частям тела. Также он потребовал отдать деньги и ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, женщина выполнила просьбу. В итоге добычей рецидивиста стати три мобильных телефона, ноутбук, золотые украшения и наличность. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Во время розыска налетчик был задержан. Как выяснилось, молоток он приобрел в магазине специально и отправился с ним к кемеровчанке, чтобы похитить дорогостоящие вещи. Ноутбук он сдал в ломбард, мобильные телефоны оставил на хранение у знакомого, а часть денег потратил.

-Суд приговорил преступника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взысканы более 8000 рублей в качестве компенсации материального ущерба и более 40 тысяч рублей – в качестве компенсации морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU