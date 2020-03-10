РСХБ в Кузбассе предлагает памятные и инвестиционные монеты

10 Март 2020 2020-03-10T11:01:41+03:00

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Кемеровский филиал АО «Россельхозбанк» предлагает приобрести монеты оригинальной комплектации. Это могут быть как монеты из серии «Знаки зодиака», так и тематические. Незабываемым и ценным подарком для женщин станут монеты с романтической тематикой.

Все памятные и инвестиционные монеты отличаются высоким качеством чеканки с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. Каждое из них реализуется в специальной защитной капсуле, а при необходимости на месте можно приобрести оригинальный футляр, что делает монеты еще более презентабельным подарком.

Ежегодно коллекция монет обновляется. В настоящий момент в Кемеровском филиале Россельхозбанка представлено более 100 видов монет, имеющих значимую художественную и коллекционную ценность. Для того чтобы ознакомиться с полным ассортиментом, необходимо обратиться в любой из офисов Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк», зайти на официальный сайт банка www.rshb.ru, или позвонить по номеру телефона в регионе: 8(3842) 34-56-95, 34-56-99.

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