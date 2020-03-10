2020-03-10T12:13:58+03:00
Общество

В Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населения

Перепись будет проходить с 1 по 31 октября
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населенияВ Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населенияФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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В Кузбассе началась подготовка к Всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Каждый кузбассовец сможет принять в ней участие, воспользовавшись одним из трех вариантов.

Для того чтобы подготовиться к переписи, в Кузбассе начали приводить в порядок адресное хозяйство: обновлять номерные знаки домов и квартир. К слову, сами кузбассовцы тоже могут обновить или установить новые номерные знаки как на своем частном доме, так и на двери квартиры.

Принять же участие в переписи можно одним из трех способов. Первый - прийти на стационарный участок и ответить на вопросы переписчика. Второй - дождаться переписчика, когда он будет совершать подомовой или поквартирный обход. Третий - заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». К слову, адреса участков будут размещены на сайте Кемеровостата, сайтах органов власти и в средствах массовой информации.

Сейчас территории каждого муниципального образования делятся на счетные и переписные участки. Кроме того, создается база данных потенциальных переписных кадров переписчиков и контролеров.

- Для проведения переписи населения Кемеровостат планирует привлечь около 6,5 тысячи работников. Это должны быть граждане России не моложе 18 лет, без судимости, имеющие навыки работы на планшетном компьютере, коммуникабельные, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - Каждому переписчику предстоит переписать в среднем 550 человек. Для работы переписчики получат специальную экипировку с логотипом «ВПН-2020». Все работники пройдут специальное обучение в Кемеровостате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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