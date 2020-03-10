Кузбассовец прокатился на капоте, чтобы разыграть девушку

10 Март 2020 2020-03-10T12:18:03+03:00

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Житель Новокузнецка решил разыграть свою девушку и инсценировал с помощью друзей дорожный конфликт. Одного из них горожанин попросил прокатить его на капоте.

Видео конфликта на пересечении улиц Лазо и Куйбышева полицейские увидели в интернете. На нем видно, как водитель автомобиля ВАЗ-2112 с пешеходом на капоте движется по проезжей части. По данному факту была организована проверка.

Все участники «инцидента» были вскоре установлены и опрошены. Как выяснилось, видео является постановочным.

Новокузнечанин прокатился на капоте, чтобы разыграть девушку.Видео: "Подслушано новокузнецк"/ vk.com

- Местные жители решили разыграть девушку одного из них и инсценировали дорожный конфликт, сняв происходящее на телефон и опубликовав в интернете, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении 26-летнего водителя, который прокатил приятеля на капоте, составлен административный протокол за нарушение правил перевозки людей. Ему назначен штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU