2020-03-10T12:20:16+03:00
Общество

В Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительством

Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительствомВ Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительствомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Губернатор Сергей Цивилев сообщил о создании в области координационного штаба по управлению строительством. Новая структура будет координировать застройщиков и решать проблемы с необоснованными задержками строительства.

Полностью штаб сформируют к концу текущей недели. В него войдут три заместителя главы региона – первый заместитель Вячеслав Телегин, заместитель по строительству Глеб Орлов и заместитель по финансам Андрей Малахов, председатель Заксобрания Кузбасса Вячеслав Петров, главы городов и районов и другие представители ведомств. Планируется, что штаб будет координировать застройщиков, работающих на объектах всех форм собственности - федеральной, областной, муниципальной, частной.

-Сегодня перед Кузбассом стоит серьезный вызов — мировой кризис в угольной отрасли. Мы ищем новые пути для стабильного развития региона и считаем, что именно строительство должно выйти на первый план, стать основной площадкой для инвестиций и создания новых рабочих мест. Наша задача, объединившись и соблюдая все нормы закона, вести строительство экономически обоснованно и эффективно для всего Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев.

Глава региона поручил уделить особое внимание привлечению проектировщиков и строителей из Кузбасса, с которыми можно более оперативно решать проблемные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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