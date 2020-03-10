2020-03-10T12:53:00+03:00
Происшествия

Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина

В Сети появились фотографии с места ЧП
Екатерина РОМАНОВА
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Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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В Кемерове во вторник, 10 марта, произошло ЧП. Здесь на бульваре Строителей, неподалеку от ТЦ «Сокол», на улице умер мужчина.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии, сделанные на бульваре Строителей в Кемерове. Здесь, неподалеку от торгового центра «Сокол», прохожие обратили внимание на лежащего прямо на снегу мужчину. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако ничем помочь мужчине уже не смогли.

- 64-летний мужчина скончался еще до приезда врачей скорой помощи, - сообщили подробности инцидента в кемеровском Центре медицины катастроф. - Причину его смерти будет устанавливать судмедэкспертиза.

Получить комментарий в правоохранительных органах на момент публикации не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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