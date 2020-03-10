Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина
В Кемерове во вторник, 10 марта, произошло ЧП. Здесь на бульваре Строителей, неподалеку от ТЦ «Сокол», на улице умер мужчина.
Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии, сделанные на бульваре Строителей в Кемерове. Здесь, неподалеку от торгового центра «Сокол», прохожие обратили внимание на лежащего прямо на снегу мужчину. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако ничем помочь мужчине уже не смогли.
- 64-летний мужчина скончался еще до приезда врачей скорой помощи, - сообщили подробности инцидента в кемеровском Центре медицины катастроф. - Причину его смерти будет устанавливать судмедэкспертиза.
Получить комментарий в правоохранительных органах на момент публикации не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU