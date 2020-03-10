Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина

10 Март 2020 2020-03-10T12:53:00+03:00

В Сети появились фотографии с места ЧП

Изменить размер текста: A A

В Кемерове во вторник, 10 марта, произошло ЧП. Здесь на бульваре Строителей, неподалеку от ТЦ «Сокол», на улице умер мужчина.

Очевидцы разместили в социальных сетях фотографии, сделанные на бульваре Строителей в Кемерове. Здесь, неподалеку от торгового центра «Сокол», прохожие обратили внимание на лежащего прямо на снегу мужчину. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако ничем помочь мужчине уже не смогли.

- 64-летний мужчина скончался еще до приезда врачей скорой помощи, - сообщили подробности инцидента в кемеровском Центре медицины катастроф. - Причину его смерти будет устанавливать судмедэкспертиза.

Получить комментарий в правоохранительных органах на момент публикации не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU