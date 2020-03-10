2020-03-10T13:04:48+03:00
Экономика

Россельхозбанк готов принимать решения по заявкам на сельскую ипотеку

В Кемеровском филиале банка уже получено 134 заявки
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). На текущий момент в РСХБ поступило свыше 20 тысяч обращений на сумму более 40 млрд рублей. В Кемеровском филиале Россельхозбанка уже получено 134 заявки на сумму 215 млн рублей.

Получить льготную сельскую ипотеку в РСХБ по ставке до 3% годовых может любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

- Россельхозбанк стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, действующей в рамках КРСТ. Развитие сельских территорий — задача государственного масштаба, она является для Банка стратегическим приоритетом, и мы готовы играть ключевую роль в ее реализации, — отметила Ольга Шведова, Директор Департамента розничного бизнеса РСХБ.

Условия для приобретения доступного и комфортного жилья в сельской местности являются неотъемлемой частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг.

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