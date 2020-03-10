2020-03-10T14:24:59+03:00
Общество

42 ребенка родились в Кузбассе 8 Марта

Больше всего малышей появилось на свет в областном центре
Екатерина РОМАНОВА
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42 ребенка родилось в Кузбассе 8 марта42 ребенка родилось в Кузбассе 8 мартаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Международный женский день в Кузбассе появились на свет 42 ребенка. При этом мальчиков и девочек родилось почти поровну.

В областном департаменте охраны здоровья населения подсчитали: в Международный женский день в регионе родились 42 ребенка. В этот день появились на свет 20 мальчиков и 22 девочки. Больше всего малышей было в Кемерове - 15. Еще 10 младенцев родились в Новокузнецке. Шестеро - в Киселевске, и по три ребенка появились на свет в Прокопьевске и Юрге.

- Мамы, родившие малышей в праздничный день, получат материальную помощь и памятный медальон для ребенка, - сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Акция «Родился ребенок» проводится начиная с 1 июня 2014 года пять раз в год - в День матери, на Новый год, Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

К слову, ровно год назад в Кузбассе родились 44 малыша: 11 мальчиков и 33 девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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