Кемеровский автопарк пополнился 20 новыми автобусами

10 Март 2020 2020-03-10T14:31:37+03:00

Техника будет работать на маршрутах в разных районах города

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В Кемерово поступило 20 автобусов большой вместимости марки «НЕФАЗ». Еще столько же единиц транспорта поступит в город до конца марта.

Новые автобусы поступили в Кемерово в рамках программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», которая рассчитана до 2024 года. Техника будет работать на маршрутах № 9, № 19, № 87, № 16/416, № 27, № 170э, № 172э, № 173э, № 26, № 82, № 179э, № 80, № 81, № 279э, № 55, № 57.

Каждый автобус стоимостью 8 миллионов рублей работает на газомоторном топливе. Вместимость составляет 106 человек, в том числе предусмотрено 25 сидячих мест.

- Обновляя автопарк региона, мы приобретаем только самые современные машины - экологичные и комфортабельные, адаптированные для маломобильных пассажиров. Планомерно идем к поставленной цели: до 2021 года обновить автопарк Кузбасса на 60 процентов, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что в рамках муниципального контракта Кемерово получит 50 автобусов: 35 марки «НЕФАЗ» и 15 - Volgabus. До конца марта в город прибудут еще 20 машин. В целом же до конца 2020 года область получит более 500 новых автобусов, в том числе около 100 из них пополнят автопарк Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU