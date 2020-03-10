2020-03-10T15:57:36+03:00
Происшествия

Два человека погибли при столкновении уазика и дрезины в Кузбассе

Еще один человек получил травмы
Екатерина РОМАНОВА
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Двое погибших и один травмированный - таковы последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Промышленновском районе в Кузбассе.

Днем во вторник, 10 марта, около 16.30 на технологической дороге в районе поворота на деревню Титово в Промышленновском районе столкнулись автомобиль УАЗ и дрезина. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не обратил внимания на то, что на светофоре горит запрещающий сигнал и выехал на переезд. В это же время к переезду подъезжала дрезина. Транспортные средства столкнулись.

- На момент происшествия в автомобиле находились три человека, двое из них погибли, в том числе водитель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Еще один получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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