Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты
Прокуратура Яшкинского района повела проверку по факту обращения местной жительницы. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетней дочери нанесен моральный вред.
Как установила проверка, 30 апреля прошлого года 47-летний житель поселка Яшкино деревянным черенком лопаты нанес удар в голову 14-летней девочки. Школьница успела закрыться от удара, но получила закрытый перелом правой кисти.
Эксперты установили, что закрытый перелом дистального метаэпифаза пятой пястной кости правой кисти относится к повреждениям, повлекшим вред здоровью средней тяжести.
В декабре суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытальным сроком в два года.
-Противоправными действиями девочке причинены физические и нравственные страдания, она испытала боль, перенесла стресс и переживания, полтора месяца ходила с гипсом на руке и не могла писать. В связи с этим прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 25 тысяч рублей, - рассказали в областной прокуратуре.
В феврале 2020 года суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с виновника 10 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU