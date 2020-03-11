2020-03-11T03:05:27+03:00
Общество

Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты

Мужчина целился в голову, но девочка успела закрыться от удара
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопатыКузбассовец сломал школьнице руку черенком лопатыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Яшкинского района повела проверку по факту обращения местной жительницы. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетней дочери нанесен моральный вред.

Как установила проверка, 30 апреля прошлого года 47-летний житель поселка Яшкино деревянным черенком лопаты нанес удар в голову 14-летней девочки. Школьница успела закрыться от удара, но получила закрытый перелом правой кисти.

Эксперты установили, что закрытый перелом дистального метаэпифаза пятой пястной кости правой кисти относится к повреждениям, повлекшим вред здоровью средней тяжести.

В декабре суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытальным сроком в два года.

-Противоправными действиями девочке причинены физические и нравственные страдания, она испытала боль, перенесла стресс и переживания, полтора месяца ходила с гипсом на руке и не могла писать. В связи с этим прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 25 тысяч рублей, - рассказали в областной прокуратуре.

В феврале 2020 года суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с виновника 10 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию
Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты
Два человека погибли при столкновении уазика и дрезины в Кузбассе
Кемеровский автопарк пополнился 20 новыми автобусами
42 ребенка родились в Кузбассе 8 Марта
На проспекте Притомском в Кемерове построят новый торговый центр
Россельхозбанк готов принимать решения по заявкам на сельскую ипотеку
Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина
В Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительством
Кузбассовец прокатился на капоте, чтобы разыграть девушку
В Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населения
РСХБ в Кузбассе предлагает памятные и инвестиционные монеты
Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком
Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свидании
Счет с выгодой от Кемеровского филиала Россельхозбанка
Трое кузбассовцев избили полицейского и вынудили открыть стрельбу
Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжение