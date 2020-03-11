Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты

11 Март 2020 2020-03-11T03:05:27+03:00

Мужчина целился в голову, но девочка успела закрыться от удара

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Прокуратура Яшкинского района повела проверку по факту обращения местной жительницы. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетней дочери нанесен моральный вред.

Как установила проверка, 30 апреля прошлого года 47-летний житель поселка Яшкино деревянным черенком лопаты нанес удар в голову 14-летней девочки. Школьница успела закрыться от удара, но получила закрытый перелом правой кисти.

Эксперты установили, что закрытый перелом дистального метаэпифаза пятой пястной кости правой кисти относится к повреждениям, повлекшим вред здоровью средней тяжести.

В декабре суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытальным сроком в два года.

-Противоправными действиями девочке причинены физические и нравственные страдания, она испытала боль, перенесла стресс и переживания, полтора месяца ходила с гипсом на руке и не могла писать. В связи с этим прокурор района обратился в суд и потребовал взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 25 тысяч рублей, - рассказали в областной прокуратуре.

В феврале 2020 года суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с виновника 10 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU