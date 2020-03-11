2020-03-11T06:28:13+03:00
Происшествия

Двое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию

Драгдилеров поймали с поличным
Ирина АВТУШКО
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Двое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиДвое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Новокузнецкие полицейские обнаружили в одной из съемных квартир мини-лабораторию по изготовлению наркотиков. С поличным удалось задержать и самих «лаборантов».

Двое местных жителей 22 и 24 лет решили заработать на распространении запрещенных веществ. Через интернет они заказывали крупные партии синтетического наркотика для дальнейшей фасовки и сбыта, а также вещества, которые использовались для приготовления «спайсов». Незаконной деятельностью они занимались на съемной квартире. Здесь полицейские и обнаружили товар для продажи - 1,5 грамма «спайса», 84 грамма героина и три грамма «соли».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, им грозит до 20 лет лишения свободы каждому.

Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно круглосуточно сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (384-2) 58-00-58. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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