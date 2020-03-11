2020-03-11T06:30:11+03:00
Общество

Кузбасские полицейские задержали пассажира, который украл ребенка у матери

Мужчина следовал в Забайкальский край
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские полицейские задержали пассажира, который украл ребенка у материКузбасские полицейские задержали пассажира, который украл ребенка у материФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники транспортной полиции Кузбасса задержали одного из пассажиров поезда Москва - Чита. Вместе с мужчиной находилась четырехлетняя девочка, которую тот незаконно забрал у матери.

К стражам порядка обратилась 22-летняя жительница Новосибирска с заявлением на бывшего мужа. По ее словам, 33-летний мужчина пытается незаконно увезти их общую 4-летнюю дочь к родственникам в Забайкальский край. Предварительно было установлено, что разыскиваемый вместе с ребенком следует поездом Москва - Чита.

И действительно, при проверке состава мужчина и ребенок были обнаружены. Их сняли с поезда на станции Мариинск и доставили в отдел полиции на станции Тайга. Девочку вернули матери.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина приехал в город Бердск Новосибирской области, чтобы встретиться с дочерью. Поскольку супруги находятся в разводе, то встречи с девочкой проходили в строго отведенные дни и часы. Отец вместе с дочерью отправился гулять, но в положенный срок не вернулся.

- Воспользовавшись оставшимся у него свидетельством о рождении ребенка, он купил билеты на поезд и незаконно отправился с дочерью к месту своего проживания, - рассказали в Кузбасском ЛУ МВД. - В настоящее время собранные транспортными полицейскими материалы направлены в отдел МВД России по городу Бердску для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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