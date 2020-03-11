2020-03-11T06:32:36+03:00
Общество

Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы направляются на Кемерово

В столицу Кузбасса они прибудут 14 марта
Ирина АВТУШКО
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Участники лыжного перехода Хабаровск–Москва в честь 75-летия Победы направляются на Кемерово. Фото: mil.ruУчастники лыжного перехода Хабаровск–Москва в честь 75-летия Победы направляются на Кемерово. Фото: mil.ru
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В Кемерово 14 марта прибудут военнослужащие, которые стали участниками уникального лыжного перехода Хабаровск - Москва. Он посвящен 75-летию Победы.

Переход под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность пути, который они преодолевают на лыжах и велосипедах, составляет 8,5 тысячи километров. Только по территории Центрального военного округа им предстоит пройти более 4,5 тысячи километров.

Сейчас участники находятся в Красноярском крае, но уже совсем скоро, 14 марта, приедут в Кемерово. По этому случаю в городе будут организованы военно-патриотические акции «Все для фронта! Все для Победы!» и «Военная служба по контракту - твой выбор!».

- Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Министерства обороны России. - Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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