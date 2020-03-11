2020-03-11T07:18:48+03:00
Общество

За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей

Такой штраф юридическому лицу назначил суд
Екатерина РОМАНОВА
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За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублейЗа ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жительница Кузбасса задолжала кредиторам. Спустя некоторое время ей стали поступать звонки с угрозами и нецензурной бранью. Вернула ли дама деньги - неизвестно. А вот звонившим теперь придется выплатить немалый штраф.

Новокузнечанка заключила договор потребительского займа, но вовремя вернуть деньги не смогла. Тогда кредитор уступил права требования потребительского займа юридическому лицу. Звонившие новокузнечанке сотрудники во время разговора оказывали психологическое давление. Более того, они использовали нецензурные слова и выражения. Тогда горожанка обратилась за помощью в правоохранительные органы и предоставила аудиозаписи разговора.

- Сотрудниками УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу было установлено, что данное юридическое лицо не является кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, следовательно, не имеет права осуществлять взаимодействие с должником, - отметили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Вернула ли горожанка одолженные деньги, неизвестно. Зато точно известно, что суд встал на ее сторону. За нарушение прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическое лицо признано виновным. Теперь компании предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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