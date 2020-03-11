2020-03-11T08:31:09+03:00
Общество

Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей

Некачественную крупу в школьную столовую привезли с Алтая
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашейДетей в кузбасской школе кормили плохой кашейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

После проверки, которую провели специалисты Россельхознадзора в основной общеобразовательной школе № 6 города Топки оказалось, что здесь варили кашу из некачественной крупы.

Во время плановой проверки специалисты регионального Россельхознадзора проинспектировали крупы, которые хранились на складе учреждения. Образцы направили в лабораторию для исследования. И тут оказалось, что не все они соответствуют требованиям к качеству и показателям. Так, овсяные хлопья «Геркулес» общей массой 3,15 килограмма по своему качеству не подходят для использования. К слову, крупу изготовили на алтайском предприятии «Флагман».

- По результатам выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности за закупку, хранение (оборот) крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области. - Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностное лицо наложен административный штраф, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Размер ипотеки в Кемеровской области на треть ниже, чем в целом по России
Наркоман обворовал наркологическую клинику в Новокузнецке
В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей
За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей
Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы направляются на Кемерово
Кузбасские полицейские задержали пассажира, который украл ребенка у матери
Двое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию
Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты
Два человека погибли при столкновении уазика и дрезины в Кузбассе
Кемеровский автопарк пополнился 20 новыми автобусами
42 ребенка родились в Кузбассе 8 Марта
На проспекте Притомском в Кемерове построят новый торговый центр
Россельхозбанк готов принимать решения по заявкам на сельскую ипотеку
Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина
В Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительством
Кузбассовец прокатился на капоте, чтобы разыграть девушку
В Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населения
РСХБ в Кузбассе предлагает памятные и инвестиционные монеты
Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком
Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свидании
Счет с выгодой от Кемеровского филиала Россельхозбанка
Трое кузбассовцев избили полицейского и вынудили открыть стрельбу
Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжение