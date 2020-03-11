Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей

11 Март 2020 2020-03-11T08:31:09+03:00

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После проверки, которую провели специалисты Россельхознадзора в основной общеобразовательной школе № 6 города Топки оказалось, что здесь варили кашу из некачественной крупы.

Во время плановой проверки специалисты регионального Россельхознадзора проинспектировали крупы, которые хранились на складе учреждения. Образцы направили в лабораторию для исследования. И тут оказалось, что не все они соответствуют требованиям к качеству и показателям. Так, овсяные хлопья «Геркулес» общей массой 3,15 килограмма по своему качеству не подходят для использования. К слову, крупу изготовили на алтайском предприятии «Флагман».

- По результатам выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности за закупку, хранение (оборот) крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов, - отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области. - Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностное лицо наложен административный штраф, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU