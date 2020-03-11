2020-03-11T09:41:16+03:00
Происшествия

В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы

Автоавария произошла в Таштагольском районе
Екатерина РОМАНОВА
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В ДТП в Кузбассе пострадал житель МосквыВ ДТП в Кузбассе пострадал житель МосквыФото: Екатерина РОМАНОВА
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Таштагольском районе. Один из пострадавших в нем оказался жителем Москвы.

Об инциденте, который случился в районе поселка Центральный 10 марта около двух часов дня сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района. Уже известно, что в это время столкнулись два автомобиля. Машины получили повреждения и теперь нуждаются в серьезном ремонте. Кроме того, в ДТП пострадали три человека.

Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии житель города Москвы 1989 года рождения. Также травмы - у двух жителей Прокопьевска - женщины 1996 года рождения и мужчины 1965 года рождения.

- Пострадавшие получили ушибы различных частей тела, не госпитализированы, - сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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