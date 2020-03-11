2020-03-11T10:02:10+03:00
Общество

Наркоман обворовал наркологическую клинику в Новокузнецке

Мужчина выносил из клиники обогреватели
Екатерина РОМАНОВА
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Наркоман обворовал наркологическую клинику в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиНаркоман обворовал наркологическую клинику в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
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35-летний мужчина дважды обворовал онкологическую клинику в Новокузнецке. Из медицинского учреждения он выносил обогреватели.

Руководитель подрядной организации обратился в отдел полиции с проблемой: кто-то похитил из онкологической клиники, где сейчас идут работы, имущество общей стоимостью более 50 тысяч рублей.

Воришку вскоре удалось задержать – им оказался 35-летний новокузнечанин. Мужчина уже имеет судимости, более того, он употребляет наркотики. Горожанин признался, что в онкологическую клинику наведывался дважды. В первый раз в конце января он стащил оттуда две канистры и две тепловые пушки. Во второй раз – в ночь с 1 на 2 марта – его добычей стали два обогревательных конвектора, стремянка и куртка. Украденное мужчина продавал знакомым, а деньги тратил на наркотики.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями данной статьи максимальная мера наказания составляет два года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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