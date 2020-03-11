Размер ипотеки в Кемеровской области на треть ниже, чем в целом по России

11 Март 2020 2020-03-11T10:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области средний размер ипотечного кредита, который жители брали на покупку квартиры, за год вырос с 1,42 млн рублей на 9,1% и достиг 1,55 млн рублей. Эти данные получили аналитики Кемеровского филиала Россельхозбанка, изучив собственную статистику.

Жители Кемеровской области чаще всего покупали недвижимость в ипотеку в декабре – в этом месяце доля сделок составила 16% от количества за весь год. Такая динамика отражает зависимость решения взять ипотеку от снижения ставок.

В целом по России размер ипотечного кредита вырос на 22,1% за год и достиг 2,26 млн рублей. Таким образом, в Кемеровской области размер кредита на 31% меньше.

Среди заемщиков доля семей составила 57%, доля незамужних женщин – 28%, неженатых мужчин – почти вдвое меньше, 15%.

Россияне брали ипотечные кредиты самого малого размера в Марийском (1,12 млн рублей), Курском (1,32 млн рублей) и Мордовском (1,33 млн рублей) филиалах. Самые крупные кредиты на квартиру брали в Москве (4,39 млн рублей), в Сахалинском (3,44 млн рублей) и Санкт-Петербургском (3,4 млн рублей) региональных филиалах.

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ