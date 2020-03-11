11 Март 2020 2020-03-11T11:03:18+03:00

На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Здесь будут работать около 700 человек

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Новые рабочие места, достойная зарплата - все это ждет жителей Прокопьевска после открытия второй очереди вагоноремонтного предприятия.

На открытии нового производства в Прокопьевске побывал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что благодаря открытию второй очереди вагоноремонтного предприятия порядка 700 человек получат работу. Причем оплата труда будет достойной: в среднем - 60 тысяч рублей.

Благодаря открытию завода в городе появится порядка 700 рабочих мест. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Предприятие станет одним из крупнейших налогоплательщиков города, что очень важно для бюджетов Прокопьевска и Кузбасса, - отметил губернатор Кузбасса.

Еще один из плюсов предприятия - соцподдержка, бесплатное питание и служебный транспорт, который будет доставлять сотрудников, живущих в других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU