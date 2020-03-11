На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц
Новые рабочие места, достойная зарплата - все это ждет жителей Прокопьевска после открытия второй очереди вагоноремонтного предприятия.
На открытии нового производства в Прокопьевске побывал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что благодаря открытию второй очереди вагоноремонтного предприятия порядка 700 человек получат работу. Причем оплата труда будет достойной: в среднем - 60 тысяч рублей.
Благодаря открытию завода в городе появится порядка 700 рабочих мест. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
- Предприятие станет одним из крупнейших налогоплательщиков города, что очень важно для бюджетов Прокопьевска и Кузбасса, - отметил губернатор Кузбасса.
Еще один из плюсов предприятия - соцподдержка, бесплатное питание и служебный транспорт, который будет доставлять сотрудников, живущих в других городах.
ИСТОЧНИК KP.RU