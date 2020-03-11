2020-03-11T11:03:18+03:00
Общество

На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц

Здесь будут работать около 700 человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Изменить размер текста:

Новые рабочие места, достойная зарплата - все это ждет жителей Прокопьевска после открытия второй очереди вагоноремонтного предприятия.

На открытии нового производства в Прокопьевске побывал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что благодаря открытию второй очереди вагоноремонтного предприятия порядка 700 человек получат работу. Причем оплата труда будет достойной: в среднем - 60 тысяч рублей.

Благодаря открытию завода в городе появится порядка 700 рабочих мест. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Благодаря открытию завода в городе появится порядка 700 рабочих мест. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Предприятие станет одним из крупнейших налогоплательщиков города, что очень важно для бюджетов Прокопьевска и Кузбасса, - отметил губернатор Кузбасса.

Еще один из плюсов предприятия - соцподдержка, бесплатное питание и служебный транспорт, который будет доставлять сотрудников, живущих в других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга
Стаю волков заметили рядом с кузбасским городом
На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц
Размер ипотеки в Кемеровской области на треть ниже, чем в целом по России
Наркоман обворовал онкологическую клинику в Новокузнецке
В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей
За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей
Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы направляются на Кемерово
Кузбасские полицейские задержали пассажира, который украл ребенка у матери
Двое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию
Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты
Два человека погибли при столкновении уазика и дрезины в Кузбассе
Кемеровский автопарк пополнился 20 новыми автобусами
42 ребенка родились в Кузбассе 8 Марта
На проспекте Притомском в Кемерове построят новый торговый центр
Россельхозбанк готов принимать решения по заявкам на сельскую ипотеку
Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина
В Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительством
Кузбассовец прокатился на капоте, чтобы разыграть девушку
В Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населения
РСХБ в Кузбассе предлагает памятные и инвестиционные монеты
Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком
Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свидании
Счет с выгодой от Кемеровского филиала Россельхозбанка
Трое кузбассовцев избили полицейского и вынудили открыть стрельбу
Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжение