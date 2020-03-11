Стаю волков заметили рядом с кузбасским городом

11 Март 2020 2020-03-11T12:45:13+03:00

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Жители Междуреченска встревожены не на шутку. На выходных некоторые из них стали свидетелями того, как в районе бульвара Медиков ходили волки.

Очевидцы уверяют: волки задрали собаку, перетащили ее через дамбу, через реку, съели и легли отдыхать. Об инциденте они сообщили в Междуреченскую организацию охотников и рыболовов. Как оказалось, за последние 15 лет это первый случай появления волков в черте города. Предполагают, что стая могла прийти из Хакасии.

Егеря действительно обнаружили следы волков в том районе, где видели хищников, однако самих их не поймали.

- Опасаться волков, конечно, надо: они сейчас далеко не уйдут. Выпало очень много снега, - приводит слова одного из егерей телеканал «Квант». - Тем более рядом много бродячих собак, в районе Чебал-Су - козы. От такой легкой добычи они не откажутся.

Ситуацию с волками взяли под контроль, однако жителям города нужно быть внимательными и осторожными.

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ИСТОЧНИК KP.RU