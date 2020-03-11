Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга

11 Март 2020 2020-03-11T12:21:51+03:00

Один из приятелей оказался на больничной койке, другой пойдет под суд

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В Белове полицейские задержали местного жителя, который выстрелил в армейского друга. Мужчина не только ранил товарища, но и бросил его умирать.

Два 40-летних приятеля из города Белово дружат еще с времен службы в армии. Вот и в минувшие выходные они решили устроить застолье. Спиртное внезапно обострило память одного из мужчин, и он припомнил давнюю обиду. Из-за этого приятели поругались, и тогда один из них достал стартовый пистолет, переделанный в травматическое оружие, и несколько раз выстрелил в собутыльника. После этого мужчина сбежал.

Раненого беловчанина обнаружили соседи. Они же вызвали скорую помощь и полицию. Мужчине оказали необходимую помощь, а его приятеля-стрелка задержали по горячим следам.

- В настоящее время пистолет направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного о незаконном ношении оружия, -сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU