2020-03-11T12:21:51+03:00
Происшествия

Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга

Один из приятелей оказался на больничной койке, другой пойдет под суд
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В Белове полицейские задержали местного жителя, который выстрелил в армейского друга. Мужчина не только ранил товарища, но и бросил его умирать.

Два 40-летних приятеля из города Белово дружат еще с времен службы в армии. Вот и в минувшие выходные они решили устроить застолье. Спиртное внезапно обострило память одного из мужчин, и он припомнил давнюю обиду. Из-за этого приятели поругались, и тогда один из них достал стартовый пистолет, переделанный в травматическое оружие, и несколько раз выстрелил в собутыльника. После этого мужчина сбежал.

Раненого беловчанина обнаружили соседи. Они же вызвали скорую помощь и полицию. Мужчине оказали необходимую помощь, а его приятеля-стрелка задержали по горячим следам.

- В настоящее время пистолет направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного о незаконном ношении оружия, -сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга
Стаю волков заметили рядом с кузбасским городом
На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц
Размер ипотеки в Кемеровской области на треть ниже, чем в целом по России
Наркоман обворовал онкологическую клинику в Новокузнецке
В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей
За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей
Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы направляются на Кемерово
Кузбасские полицейские задержали пассажира, который украл ребенка у матери
Двое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию
Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты
Два человека погибли при столкновении уазика и дрезины в Кузбассе
Кемеровский автопарк пополнился 20 новыми автобусами
42 ребенка родились в Кузбассе 8 Марта
На проспекте Притомском в Кемерове построят новый торговый центр
Россельхозбанк готов принимать решения по заявкам на сельскую ипотеку
Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина
В Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительством
Кузбассовец прокатился на капоте, чтобы разыграть девушку
В Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населения
РСХБ в Кузбассе предлагает памятные и инвестиционные монеты
Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком
Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свидании
Счет с выгодой от Кемеровского филиала Россельхозбанка
Трое кузбассовцев избили полицейского и вынудили открыть стрельбу
Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжение