11 Март 2020 2020-03-11T13:33:30+03:00

Кузбассовец погиб в ДТП с двумя БелАЗами на разрезе. ФОТО: vk/com, "Я живу в Прокопьевске В Киселевске"

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Два БелАЗа столкнулись на технологической дороге одного из разрезов в городе Киселевске. Один из водителей погиб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 марта на разрезе в Киселевске. Здесь, по словам очевидцев, один из БелАзов поднимался в гору, при этом он был груженым. А навстречу ему ехал другой самосвал - с пустым кузовом. Разъехаться у них не получилось.

- Сообщение о столкновении двух БелАЗов на технологической дороге угольного разреза в городе Киселевске поступило в 12 часов. В результате столкновения один из водителей получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас следственные органы проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU