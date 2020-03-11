11 Март 2020 2020-03-11T14:08:41+03:00

49 туристов замерзали в Кузбассе в сломавшемся автобусе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Группа туристов из Новосибирска после отдыха отправилась домой на автобусе. Но добраться быстро и с комфортом у них не получилось. Автобус сломался посреди дороги, когда уже стемнело.

Автобус с туристами-новосибирцами отправился вечером 9 марта из Шерегеша. Однако далеко уехать ему не удалось: на 79-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк у него во время движения произошел обрыв приводного ремня. Устранить неисправность на месте не было возможности, и водителю автобуса пришлось искать подмогу.

Сигнал о туристах, застрявших в сломанном автобусе посреди трассы, получили сотрудники экипажа № 661 отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Прокопьевскому району Дмитрий Федотов и Игорь Феоктистов. Они привлекли два автобуса из Киселевска, которые доставили 49 туристов в село Бурлаки. Там новосибирцы дождались исправного междугороднего автобуса и отправились домой.

- Водитель и пассажиры поблагодарили инспекторов ДПС за помощь и продолжили свой путь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции советуют автомобилистам во время движения

соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строго следовать требованиям

дорожных знаков. При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует

незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

- 8 (384-2) 71-85-18 - дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по

Кемеровской области;

- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 01 (101 - с мобильного) - единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 - с мобильного) - полиция;

- 03 (103 - с мобильного) - скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU