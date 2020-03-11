100 миллионов рублей направит Кузбасс на благоустройство памятников

11 Март 2020 2020-03-11T14:44:21+03:00

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100 миллионов рублей получат четыре кузбасских города на благоустройства памятников. Все эти города в 2020 году удостоены звания «Город трудовой доблести и боевой славы».

Прокопьевск стал четвертым городом, который удостоен почетного звания. Ранее почетный знак «Город трудовой доблести и воинской славы» вручили главе города Белово. А до дня победы их получат Ленинск-Кузнрецкий и Анжеро-Судженск. Кроме знака каждый из городов получит по 25 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие муниципалитета, благоустройство и реконструкцию памятников и пространства, которое их окружает.

- Прокопьевск по праву это заслужил. В годы Великой Отечественной войны более 17 тысяч прокопчан отправились на фронт. На шахтеров легла ответственная задача - снабжать углем металлургические заводы Сибири и Урала, коксохимическую промышленность. Город принял девять эвакуированных предприятий, в Прокопьевске располагались семь эвакогоспиталей, – отметил губернатор Сергей Цивилев, вручая знак «Город трудовой доблести и воинской славы» главе Прокопьевска Андрею Мамаеву.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присваивается городским округам Кузбасса, на территориях которых в годы Великой Отечественной войны жители проявили упорство и самоотверженность в труде, а мобилизованные в действующую армию продемонстрировали примеры исключительного мужества и героизма. В 2019 году это звание было присвоено городам Кемерово и Новокузнецк.

ИСТОЧНИК KP.RU