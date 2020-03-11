Россельхозбанк в Кузбассе принимает заявки на льготное финансирование СПР

11 Март 2020 2020-03-11T15:14:33+03:00

Выделение заемных средств на сезонные работы возможно с частичным залогом или без обеспечения.

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Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» продолжает прием заявок сельхозтоваропроизводителей для включения их в реестры Минсельхоза России и организации льготного финансирования в 2020 году. Воспользоваться механизмом господдержки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе крестьянские фермерские хозяйства, осуществляющие производство, первичную и/или последующую переработку сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацию. Выделение заемных средств на сезонные работы возможно с частичным залогом или без обеспечения.

-Россельхозбанк является лидером в кредитовании агропромышленного комплекса, предоставляя широкую линейку финансовых продуктов, ориентированных на нужды сельхозтоваропроизводителей. Мы индивидуально работаем с каждым клиентом и оказываем консультативную помощь при формировании пакета необходимых документов для включения в реестры, - отмечает директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев.

Генеральная лицензия банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.