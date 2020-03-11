Женщины Кузбасса предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 марта увеличивается спрос на гаджеты

11 Март 2020 2020-03-11T15:23:31+03:00

Их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще

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Эксперты Россельхозбанка выяснили, что чаще всего покупают и дарят мужчины в Международный женский день 8 марта. На первом месте оказались цветы: у держателей карт РСХБ в 7 раз увеличиваются траты на эту категорию товаров.

Хорошим дополнением к цветам становятся современные гаджеты – их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще. Также на 8 марта женщины получают в качестве подарков ювелирные украшения и билеты в театр и кино – на это мужчины тратят в 3 раза больше средств. Популярными в качестве подарков являются косметика и парфюмерия – рост трат накануне праздника увеличивается в 2,5 раза. На супермаркеты и детские игрушки затраты россиян увеличивается в 2 раза.

В целом обороты операций по картам в торгово-сервисной сети в мартовские праздничные дни вырастают на 65%.

-При этом основная доля увеличения трат по карточным продуктам во всех категориях приходится на мужчин, а женщины в это время предпочитают получать цветы, подарки и наслаждаться праздником, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

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