2020-03-11T15:23:31+03:00
Экономика

Женщины Кузбасса предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 марта увеличивается спрос на гаджеты

Их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще
Яков Крымский
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эксперты Россельхозбанка выяснили, что чаще всего покупают и дарят мужчины в Международный женский день 8 марта. На первом месте оказались цветы: у держателей карт РСХБ в 7 раз увеличиваются траты на эту категорию товаров.

Хорошим дополнением к цветам становятся современные гаджеты – их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще. Также на 8 марта женщины получают в качестве подарков ювелирные украшения и билеты в театр и кино – на это мужчины тратят в 3 раза больше средств. Популярными в качестве подарков являются косметика и парфюмерия – рост трат накануне праздника увеличивается в 2,5 раза. На супермаркеты и детские игрушки затраты россиян увеличивается в 2 раза.

В целом обороты операций по картам в торгово-сервисной сети в мартовские праздничные дни вырастают на 65%.

-При этом основная доля увеличения трат по карточным продуктам во всех категориях приходится на мужчин, а женщины в это время предпочитают получать цветы, подарки и наслаждаться праздником, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщины Кузбасса предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 марта увеличивается спрос на гаджеты
Россельхозбанк в Кузбассе принимает заявки на льготное финансирование СПР
100 миллионов рублей направит Кузбасс на благоустройство памятников
49 туристов замерзали в Кузбассе в сломавшемся автобусе
Кузбассовец погиб в ДТП с двумя БелАЗами на разрезе
Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга
Стаю волков заметили рядом с кузбасским городом
На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц
Размер ипотеки в Кемеровской области на треть ниже, чем в целом по России
Наркоман обворовал онкологическую клинику в Новокузнецке
В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей
За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей